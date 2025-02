Game-experience.it - La potenza non è più un elemento importante per il successo di una console, per il creatore di Xbox

Negli ultimi decenni, la corsa allaè stata il fulcro della competizione tra, ma secondo Seamus Blackley, uno dei creatori di, questa strategia ha ormai perso rilevanza. Con il progresso tecnologico, le differenze tra le piattaforme si sono assottigliate e il miglioramento della grafica non è più sufficiente a convincere i giocatori ad acquistare una. Iloggi dipende dalla capacità di offrire esperienze uniche e contenuti esclusivi che non siano disponibili altrove.Come leggiamo su PushSquare, Blackley, che lasciò Microsoft nel 2002, ha ricordato come in passato un titolo come Gran Turismo su PS1 potesse stupire al punto da spingere gli utenti a comprare unasolo per quel gioco. Oggi, invece, nessun titolo riesce a creare lo stesso impatto basandosi esclusivamente sulla qualità grafica.