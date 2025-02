Ilrestodelcarlino.it - La porta del Cesena è in buone mani. Klinsmann sempre più decisivo

Quando ha indossato i guantoni ed è entrato in campo per la prima volta da titolare a Pisa, nel match valido per il secondo turno di Coppa Italia dello scorso 25 settembre, in molti hanno pensato "vabbè, Mignani vuole fare turnover". Quando invece, poco più di un mese dopo ha difeso ladelanche in campionato da titolare (29 ottobre, Salernitana-1-1) l’avvicendamento tra i pali con Pisseri aveva fatto storcere il naso, rindo alla mente il caso Luca Lewis, figlio di Robert, ex ad del. Jonathan, invece, sta dimostrando di meritare la maglia da titolare e di non essere soltanto un figlio d’arte, figlio del campione del mondo 1990 Jurgen. L’ultima e decisiva parata, domenica pomeriggio all’Orogel Manuzzi contro il Pisa, esaltandosi a cavallo del novantesimo sventando prima su tiro-cross di Morutan e poi con un’uscita bassa su Abildgaard che, di fatto, ha messo i titoli di coda sulla residua verve pisana.