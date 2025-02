Ilrestodelcarlino.it - La Pieve Nonantola sbanca Rio e aggancia il quarto posto

RIESE LAN. RIESE: Codeluppi, Coviello (23’st Davoli), Cuoghi (1’st Owusu), Borghi (29’st Incerti), Malavolti, Notario, Mazzoli, Boschetti, Fantastico, Candeloro (43’st Turci), Iemmi. A disp.: Tosi, Amura, Mussi, Carretti, James Moses. All. Nazzani. LAN.: Calzati, Tudini (23’st Erihioui), Diallo (15’st Passerini), Timperio, Gobbi, Casarano, Esposito, Zanoli (37’st Parrini), Carpeggiani (37’st Bevini), Cataldo (1’st Gilli), Margotta. A disp.: Ortensi, Gibertoni, Montorsi, Paja. All. Barbi. Arbitro: Sfirchi di Piacenza Rete: 27’ (rig.) Margotta Note: ammoniti Codeluppi, Malavolti, Owusu, Calzati, Timperio, Margotta E’ arrivata la terza vittoria di fila con l’aggancio alla Sanmichelese al 4°per La, che vince il recupero di Rio Saliceto. Dopo due chance per Mazzoli, al 27’ contato fra Margotta e il portiere Codeluppi in area, per l’arbitro è rigore che lo stesso classe 2002 trasforma.