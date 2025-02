Lanazione.it - La piaga delle spaccate: "Qui un furto al mese. Assicurazione alle stelle"

di Rossella ConteFIRENZEDieci volte in 16 mesi. Quasi una volta al. Il Caffè Lunch Bonaiuti di viale Belfiore è diventato il bersaglio fisso dei ladri. Nella notte tra martedì e mercoledì, l’ennesima incursione:2.30 è scattato l’allarme con i fumogeni, ma il ladro è riuscito comunque a infilarsi attraverso il buco nella vetrata appena infranta. Le immaginitelecamere raccontano tutto: un uomo con il volto coperto da una mascherina e un cappello ha sfondato la porta a vetri con un tombino, cercando di entrare nel locale. Ma la cortina di fumo sprigionata dal sistema di sicurezza lo ha disorientato. Si è mosso a tentoni, è arrivato al bancocaramelle, poi si è arreso. Non ha portato via nulla, forse solo un pacchetto di gommose. In compenso, ha lasciato sul pavimento un coltellino e un accendino.