Today.it - La nuova grande mostra della Fondazione a Forlì: il viaggio sta per cominciare

Leggi su Today.it

In questi anni è cambiato praticamente tutto: il modo di comunicare, le nostre passioni e abitudini, le relazioni tra le persone e tanto altro. In una società in continuo divenire è difficile trovare un elemento immutabile, capace di rimanere saldamente ancorato nel cuore di centinaia di persone.