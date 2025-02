Ilrestodelcarlino.it - La nuova Ferrari . Bordo pista invaso da centinaia di tifosi: "Emozione immensa"

di Milena SociCirca un mese dopo il debutto e il primo giro sudi Lewis Hamilton nella scuderia, Fiorano si anima di nuovo di entusiasmo e bandiere col Cavallino rampante per vedere lamonoposto. Da Londra a Fiorano nell’arco di poche ore, Charles Leclerc dopo la presentazione-show del circus, ieri mattina era già inper il primo contatto con laSF25. Il monegasco è entrato nell’abitacolo intorno alle 9.30, acceso il motore e inanellato i primi giri, salutando con ampi gesto del braccio i tantissimi, che hanno risposto con cori e urla di incoraggiamento. Nel pomeriggio è sceso inanche Lewis Hamilton, protagonista indiscusso dello spettacolo londinese ma ansioso di mettersi al volante dellarossa. Il regolamento prevede per entrambi solo un breve contatto con la vettura, per un paio didi chilometri complessivi.