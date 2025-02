Lanazione.it - La nonna di Lucio Corsi: “La più felice del mondo”. Milena ha riaperto il ristorante

Castiglione, 20 febbraio 2025 – “Sono ladi, lapiùdel”. Gran sorriso, grande soddisfazione e ancora più orgogliosa di quel nipote che zitto zitto, in punta di piedi, senza proclami ma tanto lavoro, ha “rischiato” di vincere il Festival di Sanremo. Secondo posto e premio della critica fanno gonfiare il petto allaMarchetti che ieri haila Macchiascandona che aveva tenuto chiuso nei giorni del festival perche non voleva distrazioni: voleva seguire suo nipote e basta. Nella sala delcolpiscono i quadri della mamma di, alcuni dei quali diventati le copertine dei dischi del cantautore e nel locale ieri c’era anche la mamma Nicoletta. Anche la, certo, ma lei più che altro sta alla “consolle” in cucina.