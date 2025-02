Gqitalia.it - La Nike Dunk Low Light Khaki ricorda una delle più grandi collaborazioni di sneaker del 2023

LaLowtiqualche altra? Si? No? Forse? Beh, se strizzate leggermente gli occhi potreste vedere la Jarritos xSBLow del. Se anche voi (come praticamente tutti) avete puntato su questa sfuggente collaborazione due anni fa, questa è la versione definitiva.LowLa *Jarritos xSBLow* nasce dalla collaborazione di una bevanda analcolica e lapiù attesa delCome ha fatto una bevanda gassata messicana ad appassionare l'universo dei maniaci?La Jarritosè stato un lancio importante. La prima collaborazione tra il marchio messicano di bibite e l'azienda americana di abbigliamento sportivo è andata esaurita in pochi secondi. E anche se è uscita un po' di tempo fa, glihead pagano ancora un sacco di soldi per accaparrarsene un paio.