La mostra sul Rinascimento Visitatori fermi a quota 36mila | Evento irripetibile per qualità

Dosso Dossi non ha creato il ‘Giove pittore di farfalle’ affinché nel 2024 venisse fotografato e pubblicato su Instagram. È chiaro. Alla primissima e ovvia ragione – un uomo del Cinquecento non poteva prevedere i social network –, ne segue un’altra, contenuta nell’immagine stessa: il quadro di Cracovia, nel suo elogio all’ozio (il padre degli dei non va disturbato, perché è impegnato a dipingere farfalle, emblema dell’effimero), sembra predicare l’esatto opposto di Instagram, ovverosia la lentezza. Così va fruita unadi arte antica: lentamente, alternando all’estasi, laddove suscitata, il respiro storico, la contestualizzazione. È un’esigenza fattuale, che però nel mondo delle tendenze non va più di moda e che aiuta a spiegare i risultati di pubblico prodotti, negli ultimi anni, dalle esposizioni di arte antica: risultati quasi sempre inferiori rispetto a quelli delle esposizioni d’arte contemporanea.