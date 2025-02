Ilfoglio.it - La meravigliosa toponomastica di Viadana, capitale italiana della postmodernità

, nel Mantovano, sono apparsi nuovi cartelli stradali, in cui però le indicazioni toponomastiche sono corredate di didascalie erronee. Circola ad esempio la foto di una via Mentana dedicata al noto giornalista e conduttore tv invece che alla battaglia risorgimentale omonima al direttore di Tg La7, alla quale era in realtà intitolata la strada. Le cronache lombarde riportano la ragionevole giustificazione del sindaco: la società incaricata del rifacimento dei vecchi segnali è stata accurata nella gran parte dei casi, salvo cedere alla sciatteria nell’ultima ventina di prodotti – e qui m’immagino un qualche vicesostituto assistente stagista che, per spicciarsi, affida le didascalie a capocchia a ChatGPT e ne ricava che via Bugno non indica l’omonima frazione bensì Gianni, il mio amato ciclista di quando ero ragazzino.