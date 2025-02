Iltempo.it - La magia degli anni d'oro di via Margutta rivive nell'arte di Filippo Riniolo

La Galleria La Nuvola di viaospita domani, venerdì 21 febbraio dalle ore 18, una performance esclusiva diè un artista visivo milanese, classe 1968, noto a livello pubblico per le sue manifestazioni al MAXXI, al MACRO e alla Fondazione Sandretto, la cui ricerca spazia tra temi filosofici e sociali, per una nuova relazione tra identità artistica e storia europea. L'azione creativa, dal titolo Icone d'archivio, curata da Alice Falsaperla e realizzata con la collaborazione di Francesco Cascino, si pone come omaggio e analisi dell'archivio storico della Galleria. Si tratta di una rielaborazione contemporanea dell'eredità dello spazio, dalla fondazione nel 1999 da pdi Fabio Falsaperla fino alle mostre più emblematiche, a cura del Professor Maurizio Calvesi.