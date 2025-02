Ilrestodelcarlino.it - "La Lega dimostri coerenza e serietà"

Senza esclusione di colpi la polemica sull’urbanistica che sta attraversando il centro destra. "La vera vergogna è uscire dal consiglio comunale, piuttosto che assumersi le proprie responsabilità votando gli atti amministrativi, per poi attaccare chi è rimasto a decidere. Ci si chiede anche con quale coraggio ora lasi dichiari contraria al Piano Casa, quando lo ha sempre votato in giunta tramite il proprio assessore". Vince Civitanova replica con identica durezza allapiù Civici (Giorgio Pollastrelli, Fabiola Polverini e Pierpaolo Turchi) che aveva attaccato Fausto Troiani e Roberta Belletti, rispettivamente presidente del consiglio e assessore all’urbanistica, in merito alla gestione della de. I due, insieme con Paolo Mercuri, a nome di Vince Civitanova invocano "" e chiedono alla"cosa vanno cercando i suoi consiglieri? Solo visibilità per colmare l’inconsistenza del loro agire e delle loro accuse".