La Lega di Salvini tra congresso farsa e guerra a Romeo in Lombardia

Una commedia triste. In pochissimi ormai nella, oltre al ristretto cerchio magico del segretario, credono nelche il partito si appresta a celebrare. Rinviata da mesi, l’assise è vista da molti come una sterileche Matteoha deciso di inscenare per confermare de facto la sua leadership. L’ex capitano appare ai più sfiatato e stanco nella sua corsa continua senza obiettivi politici chiari, se non quello di non desistere, perché chi si ferma – commentano alcuni big – potrebbe apparire perduto.è segretario del partitopremier senza mai essere stato elettoEd è così che lapremier andrà apresto, probabilmente nel primo fine settimana di aprile, se i tempi tecnici lo permetteranno. Si tratterà di unelettivo per l’elezione del nuovo segretario, preceduto da una parte programmatica in tre tappe (Veneto, Marche e Campania).