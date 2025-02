Ilnapolista.it - La Juventus crolla in Borsa del 12% dopo l’uscita dalla Champions

L’eliminazione inLeague dellapesa anche inla sconfitta per 3-1 in casa del PSV Eindhoven, infatti, le azioni del club bianconero hanno chiuso la giornata in calo del 12,5% a 2,55 euro per azione,Per la squadra di Motta l’eliminazione ha significato non solo perdere gli 11 milioni in palio per l’accesa gli ottavi, ma anche un vero è proprio tonfo in. Nei giorni scorsi l’ingresso di Tether nell’azionariato aveva spinto il titolo con una crescita del 24% nel giro di una settimana con la chiusura ieri a 2,9 euro per azione. Le azioni sono tornate così ai valori dello scorso novembre, in quella che è la peggiore giornata dal 2 settembre 2024, quando aveva chiuso a -15%, con la quinta peggior prestazione in un singolo giorno degli ultimi cinque anni. Per quanto riguarda i volumi, oggi sono passati di mano oltre 6 milioni di pezzi su un volume medio giornaliero negli ultimi tre mesi pari a 1,3 milioni, mentre la capitalizzazione è scesa da 1,1 miliardi a quota 960 milioni di euro.