Ilfoglio.it - La guerra delle banche, possibilità o minaccia ai “territori?”

Leggi su Ilfoglio.it

Se non è una dichiarazione dipoco ci manca. Il Consiglio di amministrazione della Banca popolare di Sondrio, di fronte all’offerta pubblica di scambio arrivata da Bper, ha usato toni duri per dire che non è stata in alcun modo “sollecitata, discussa o concordata”. Come ai tempi della riformapopolari, l’istituto valtellinese guidato da Mario Alberto Pedranzini alza barricate e si prepara alla “resistenza”. Tale posizione è sostenuta non solo da vari comitati di piccoli azionisti che vorrebbero che l’istituto continuasse a essere autonomo, ma anche da un tessuto culturale ed economico “colto”, vicino al mondo cattolico, da sempre impegnato a difendere il concetto di banca deie di “biodiversità” per l’origine cooperativistica (come lo è stato, peraltro, il Credito Valtellinese, acquisito da Credit Agricole).