La grande sfida Ue Sulla sanità Bruxelles cerca la strategia vincente

La commissione per la Salute pubblica (Sant) del Parlamento europeo ha avviato ieri la sua prima sessione di lavori dopo la fase costitutiva. Ad aprire la due giorni, lo scambio di vedute con Hans Kluge, direttore regionale per l’Europa dell’Oms, che ha sottolineato il valore strategico della neonata commissione. “Un vero traguardo, che segnala l’importanza della salute pubblica nell’agenda dell’Unione europea in un momento in cui le sfide che ci attendono sono più grandi che mai”, ha dichiarato il direttore. I lavori sono proseguiti con un vis-a-vis con la Commissione europea sul piano d’azione per la cybersecurity negli ospedali e nei servizi sanitari. Oggi, Izabela Leszczyna, ministra della Salute di Varsavia, ha presentato le priorità della presidenza polacca del Consiglio dell’Ue – iniziata il primo gennaio – in materia dipubblica, delineando gli obiettivi chiave per i mesi a venire.