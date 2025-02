Metropolitanmagazine.it - La Grande Festa di Olly sarà il 4 settembre all’Ippodromo Snai San Siro: dopo tre ore biglietti già sold out

sono usciti alle 18, ma mezz’ora fa Laera giàout: il 4Sanil tour invernale nei club, e quello estivo nei palazzetti, il vincitore di Sanremo ha già registrato il tutto esaurito nell’ambita meta milanese.San: per il 4giàoutItalian singerperforms on stage at the Ariston theatre during the 75th edition of the Sanremo Italian Song Festival, in Sanremo, Italy, 15 February 2025. The music festival will run from 11 to 15 February 2025. ANSA/ETTORE FERRARIè atteso per la prima volta anche nei palazzetti italiani tra l’autunno 2025 e la primavera del 2026 con il Tutta Vita Tour, mentre nei prossimi mesi è al via il tour nei club. E questa data doveva essere l’inizio di una