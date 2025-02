Ilgiorno.it - La grande festa di Olly: a Milano il concerto evento. Le informazioni sui biglietti

, 20 febbraio 2025 –annuncia un, “La”. L’appuntamento è per il 4 settembre all’Ippodromo Snai di San Siro. Come ha spiegato il cantautore, fresco vincitore del Festival di Sanremo con “Balorda nostalgia” sarà un’occasione per celebrare “con tutta la mia gente” un anno d’oro. Iper l’- prodotto e organizzato da Magellano Concerti - saranno in vendita a partire dalle ore 18 di oggi., classe 2021, all’anagrafe Federico Olivieri, è un cantautore con la passione per il rap. Il cantautore ha un passato fatto di studi di musica e canto al Conservatorio di Genova. Il primo singolo diporta la data del 2016, quando il rapper aveva solo quindici anni. Nel 2021 ha attirato l’attenzione con la sua cover de ‘La notte’ di Arisa, pubblicata su Instagram.