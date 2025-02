Lanotiziagiornale.it - La Germania al bivio delle elezioni con l’incognita dell’estrema destra

Domenica lavota, e questa voltanon è solo chi governerà, ma chi sopravvivrà politicamente. Il tracollo dell’Spd di Olaf Scholz e la crisi dei Verdi hanno aperto la strada a un ritorno della Cdu, ma il quadro è più instabile di quanto Friedrich Merz voglia far credere. La crisi economica, le tensioni sociali e il pesorendono questo voto un passaggio decisivo, non solo per Berlino ma per l’intera Unione europea.Un ritorno dei conservatori? ForseI sondaggi danno la Cdu/Csu in testa con circa il 30%, ma il problema non è vincere, è governare. Merz ha detto chiaramente di volere una coalizione a due, per evitare il caosgeometrie variabili. Preferirebbe i liberali della Fdp, se superano la soglia di sbarramento del 5%. Ma la Fdp, dopo anni di partecipazione a governi deboli e impopolari, è crollata nei consensi e rischia l’irrilevanza.