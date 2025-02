Ilrestodelcarlino.it - La Futsal contro il Lecco vuole tornare a vincere

I pareggi non bastano più. LaCesena, infatti, devesefare un passo deciso verso la salvezza, continuando a restare in zona franca in una lotta che al momento vede coinvolte cinque formazioni per evitare due retrocessioni dirette e un posto ai playout. L’occasione si presenta domani sera, alle 20.30, al PalaPaganelli,il, settimo in classifica (all’andata fu pareggio 3-3 con in casa cesenate doppietta di Gardelli e rete di Dentini), squadra dalla buona tecnica e giovane al momento a due lunghezze dai playoff. Laè reduce dalla sconfitta (6-2) in casa della capolista Mestre. Ha seccato non tanto il kochi punta direttamente alla A, ma il come è avvenuto, considerando che le prime due reti sono state letteralmente regalate. E non va dimenticato che la, la settimana precedente, aveva recuperato tre gol nel pareggio imposto al Mantova, seconda forza del campionato a -2 dalla prima della classe.