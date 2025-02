Liberoquotidiano.it - La fanteria di Marina entra in azione: "Aperto nuovo fronte", Mosca sfonda dentro l'Ucraina

Sullo sfondo della diplomazia USA-Russia, l'resta in difficoltà sul campo. Ieri lo stesso Vladimir Putin ha annunciato che soldati russi hanno fatto irruzione in territorio ucraino partendo proprio da una parte della provincia russa di Kursk riconquistata agli ucraini, che l'avevano invasa nell'agosto 2024. Visitando una fabbrica di droni a San Pietroburgo, lo “zar” ha detto: «Sono stato informato un'ora fa che, fin da stanotte, combattenti dell'810° Brigata hanno passato il confinendo in». È l'810° Brigata russa dididelle Guardie, decorata all'Ordine di Zhukov, in pratica “Marines” russi, il cui organico sarebbe stato portato durante la guerra da 2500 a 11.000 uomini, con 36 carri armati d'appoggio. Comandata dal colonnello Oleg Vlasov, è un'unità veterana, avendo partecipato alla conquista di Mariupol e poi ai combattimenti nei settori di Zaporizhzhia e Donetsk.