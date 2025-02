Formiche.net - La Darpa rilancia sul quantum. Ecco come

Il programmaBenchmarking Initiative (Qbi) della Defense Advanced Research Projects Agency sta registrando risultati inaspettati dallo sviluppo dei computer quantici, risultati che hanno portato lo stesso capo del progetto Joe Altepeter (che tralaltro si autodefinisce un “skeptic”) ad annunciare una nuova tranche di “premi” per stimolare lo sviluppo di questa tecnologia critica.Concepito per testare la fattibilità delle tecnologie quantistiche sviluppate dal settore privato, Qbi non finanzia direttamente la ricerca e sviluppo delle aziende, ma offre loro l’accesso a un team indipendente di esperti per valutare il realismo delle loro strategie. Il programma è natoevoluzione del precedente progetto pilota noto“Underexplored Systems for Utility-ScaleComputing” (Us2Qc), e si suddivide in tre fasi: durante la prima, della durata di sei mesi, le aziende selezionate devono presentare una visione chiara del loro futuro computer quantistico, spiegando cosa potrà fare, perché pensano di poterlo realizzare e quale impatto avrà nel mondo reale.