Lanazione.it - La danza secondo Little Phil: ad Arezzo arriva una star dell’hip hop internazionale

, 20 febbraio 2025 – “L’hip hop è una cultura, un modo di essere, un modo di vivere. Sei hip hop ogni giorno, ti alzi con l’hip hop, vai a dormire con l’hip hop, fai la doccia con l’hip hop. Hip hop è abbigliamento e mentalità. L’hip hop è una culturata dalla strada, nata negli Stati Uniti. Attraverso questa cultura è stato possibile trasformare le energie negative dei giovani violenti in energie positive e creative, provando a mettere tutta la rabbia nella musica trasformandola in, in graffiti. Street dancers che hanno imparato a guadagnarsi il rispetto con la. È questo che ha reso l’hip hop così famoso”.è un fiume in piena. Parlare della cultura hip hop lo rende felice; del resto, la sua creatività e le sue performance esplosive lo hanno portato ad essere riconosciuto come uno dei più grandi talentiHop moderno a livello mondiale e a lavorare con alcune della più celebriquali Mariah Carey, Britney Spears, Backstreet Boys e Justin Timberlake.