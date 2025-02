Thesocialpost.it - La cugina di Papa Francesco: “Giorgio è un combattente, non si arrende mai”

Portacomaro d’Asti continua a seguire con apprensione lo stato di salute di, ricoverato da giorni al Policlinico Gemelli di Roma per un’infezione respiratoria. Tra coloro che non smettono di pregare per la sua guarigione c’è Carla Rabezzana, 93 anni,del Pontefice, che lo conosce da sempre e lo descrive come un uomo dalla tempra forte, che non si lascia mai abbattere dalle difficoltà.“Non molla mai, difficile che si arrenda”Dal suo paese natale, la donna continua a riferirsi affettuosamente alchiamandolo, italianizzando il nome di battesimo Jorge Mario Bergoglio. “Ha la tenacia e la forza dei contadini di questa terra”, racconta Carla, convinta che ilnon vorrà rimanere troppo a lungo in ospedale: “Spero che riescano a trattenerlo fino alla completa guarigione, perché lui proverà sicuramente a farsi dimettere prima”.