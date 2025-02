Linkiesta.it - La crociata di Trump contro le rinnovabili colpirà soprattutto gli Stati repubblicani

Leggi su Linkiesta.it

Dalla newsletter settimanale di Greenkiesta (ci si iscrive qui) – Due settimane fa, nella puntata del 5 febbraio di questa newsletter, abbiamo parlato dell’oscurantismo climatico attuato dall’amministrazione, che ha ordinato l’eliminazione – per nulla graduale – di ogni riferimento al riscaldamento globale dai siti web governativi, compreso il portale della Casa Bianca. Al di là dell’avvio delle procedure per uscire dall’accordo di Parigi e del provvedimento per «porre fine all’uso forzato delle cannucce di carta», il presidente degliUniti sta portando avanti una strategia subdola e tentacolare per escludere i temi climatici e ambientali dal dibattito pubblico, spianando la strada a decine di nuovi progetti legati ai combustibili fossili. Per riuscirci,vuole frenare la corsa delle fonti, sempre più centrali nel mix energetico statunitense.