Lanazione.it - La Costituzione spiegata ai ragazzi. Riparte il ’Progetto memoria’ nell’anniversario della Liberazione

LA SPEZIAnelle scuole medieprovinciaSpezia il “Progetto Memoria“ realizzato da Spi Cgil. Si tratta di un percorso formativo dedicato agli studenti per approfondire i valoriDemocrazia eResistenza. Un’iniziativa che quest’anno assume un significato ancora più profondo, in occasione dell’80esimo anniversario. “Abbiamo voluto ampliare ulteriormente la platea di studenti coinvolti – spiega Laura Ruocco segretaria generale dello Spi Cgil La Spezia – raddoppiando il numero di classi contattate, che passano da 22 a 40. Un segnale importante che dimostra quanto il temamemoria sia sentito e condiviso dalle scuole e dagli insegnanti". Il Progetto Memoria si sviluppa attraverso lezioni frontali, video-interviste a partigiani e approfondimenti sullaa cura dell’attore Neri Marcorè, oltre a testimonianze locali legate ai luoghi in cui sorgono le scuole.