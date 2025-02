Ilgiorno.it - La corsa a ostacoli delle famiglie numerose, in Lombardia sono solo 196mila: “Sempre più faticoso far quadrare i conti”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 20 febbraio 2025 – Creare una famiglia numerosa è difficile eil 4,93% del totale dei nuclei famigliari lombardi è composto da almeno cinque persone: mamma, papa e tre figli. Lenella Regione con Milano come capoluogosolamente. In testa alla fila con il 5,5% c’è Mantova, seguita da Brescia, con il 5,2%. In queste province una famiglia su 20 è fatta da almeno cinque persone. Nel resto del territorio i numeri calano. I dati emergono dal una ricerca di PoliSin collaborazione con l’Università Cattolica di Milano, l’Università di Milano – Bicocca, l’Università degli Studi di Torino e la società SWG. A coordinare il progetto con il ruolo è stato Raffaele Vignali, direttore scientifico di PoliS, che ha contato su un nutrito gruppo di Lavoro di cui faceva parte che il direttore dell’ente Fulvio Matone.