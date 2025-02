Donnapop.it - La copertina di “Chi” di Alfonso Signorini su Sanremo 2025 è imbarazzante: ecco perché

Il disegno per portare avanti il nuovo corso della Rai, del Festival die – conseguentemente – per mettere definitivamente all’angolo Amadeus e i suoi Festival ormai considerati “di sinistra”, continua indisturbato con la belladel settimanale Chi, dedicata al podio tutto al maschile di.Partiamo da una premessa fondamentale: l’utilizzo che si fa delle parole definisce le cose, dando loro un senso specifico e incontrovertibile. Quindi, niente è un caso e niente, soprattutto, succede per caso.Detto ciò, torniamo alladi Chi: “Aha vinto la normalità”, così titola il settimanale di. E nell’immagine, da sinistra, figurano Brunori Sas, il terzo classificato, Olly, il vincitore, e Lucio Corsi, il secondo. View this post on InstagramA post shared by ??? (@chimagazineit)Ladi Chi ci spiega cosa sia la normalità (e cosa non lo è)Ma chi sono questi tre valorosi rappresentanti della normalità (ritrovata)? Brunori Sas è un uomo eterosessuale, un padre di famiglia, è proprio alla figlia che ha dedicato il brano con cui ha partecipato alla kermesse.