Ilfattoquotidiano.it - La Commissione Ue fa promesse agli agricoltori per prevenire nuove proteste. Paradosso Green Deal: non è mai citato

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Bruxelles strizza l’occhio all’agricoltura per scongiuraredei trattori che paralizzino ancora l’Europa. LaUe scrive che i coltivatori sono parte della soluzione nella tutela ambientale, che resta sullo sfondo. Il vicepresidente Raffaele Fitto e il commissario Christophe Hansen presentano la Visione Ue sull’agricoltura e l’alimentazione, il primo passo verso un pacchetto di riforme atteso per il secondo trimestre del 2025 e che orienterà il lavoro sulla futura Politica agricola comune post 2027.Ilnon viene neppure. Un, dato che laricorda come la riserva agricola di 450 milioni di euro all’anno della Pac non sia sufficiente per far fronte a tutti i danni subiti nell’ultimo anno, a causa degli eventi climatici estremi e sottolinea la necessità di schemi assicurativi per gli