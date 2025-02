Ilrestodelcarlino.it - La città piange Don Ivano Zanoni: una vita al servizio degli altri

Lutto nella chiesa di Carpi: donè morto martedì sera a 83 anni. Nato a Santa Caterina di Concordia, è stato ordinato presbitero nel 1966 dal vescovo Artemio Prati insieme a don William Ballerini e a don Lino Galavotti, con cui ha sempre mantenuto un profondo legame di fraternità sacerdotale. Dopo l’ordinazione, è stato per due anni nella parrocchia di San Francesco, poi a Concordia per 14 anni, fino alla nomina a parroco a Vallalta di Concordia nel 1982, dove è rimasto per nove anni. Nel 1991 è diventato parroco di Novi, per 32 anni, condividendo tutta ladella comunità: l’attenzione speciale all’educazione dei giovani, la cura nella formazioneadulti, le visite agli anziani e agli ammalati nelle case, il restauro della chiesa parrocchiale (prima del sisma 2012) e la creazione del nuovo Centro Emmaus.