Lopinionista.it - La campagna Spring/Summer 2025 di Gioseppo Kids

Leggi su Lopinionista.it

I sogni dei più piccoli e la loro fantasia inesauribile sono d’ispirazione alladi. “Big Dreams” incarna la quintessenza dello spirito dell’infanzia con la sua immaginazione senza limiti, che si riflette in calzature allegre, comode e di tendenza, concepite per assicurare gioia e libertà di movimento ad ogni bimba e bimbo.Questa stagione il brand spagnolo, da sempre portavoce di comfort e stile, scommette sul colore e sulla flessibilità, per portare ai piedi dei piccoli di casa combinazioni creative infinite, proprio come quelle dei loro sogni.La capsule Colour&Roar inaugura la collezione primavera/estate 25 in un trionfo di allegria e brio, per accompagnare i bimbi nelle innumerevoli e divertenti avventure che si prospetteranno con la bella stagione.