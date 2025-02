Lettera43.it - La Camera ha approvato il decreto Milleproroghe: è legge

Leggi su Lettera43.it

Ladei deputati hacon 165 voti a favore, 105 contrari e tre astenuti il, che con il via libera di Montecitorio è. Tra le principali misure contenute nel provvedimento (che ha subito modifiche in Senato) ci sono lo stop alle sanzioni per chi ha violato l’obbligo di vaccinarsi contro il Covid e la nuova proroga di quattro mesi per lo scudo erariale, che solleva gli amministratori pubblici da responsabilità contabili nei casi di colpa grave. Ma anche la riapertura di nuova finestra di tempo (fino al 30 aprile) per la rottamazione quater, il via libera ai magistrati con incarichi ministeriali per il ritorno alla toga, lo stop dell’obbligo della maggiore età per diventare bagnini. Sale inoltre da 320 a 420 milioni di euro il prestito ponte per le società in amministrazione straordinaria che gestiscono gli impianti dell’acciaieria ex Ilva e vengono stanziati (in due anni) 100 per i docenti impegnati nelle attività di tutor e orientamento nelle scuole.