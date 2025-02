Linkiesta.it - La buona cucina armena si trova vicino a Udine

È un semplicissimo food truck, un baracchinoa un parcheggio alla periferia di, per la precisione a Pasian di Prato. Ma con recensioni a cinque stelle e un seguito di appassionati frequentatori pronti a tesserne le lodi su tutti i social e a raccomandarne i piatti, fino a farlo premiare da Restaurant Guru.Dal 2005, Da Armen offree greca ai viandanti e un’accoglienza simpatica e calorosa, sia take-away, sia con tanto di tavolini all’aperto per l’estate e uno spazio più riparato durante i mesi freddi. Nel tempo, si è evoluto, da semplice kababbaro a vero, piccolo ristorante, aggiungendo piatti legati allacaucasica.Si tratta naturalmente, e soprattutto, di kebab e gyros, in versione piadina, oppure con la pita, o con il lavash, il pane armeno, ma c’è anche il piatto Sevan, a base di carne, con o senza contorno di insalata, ma sempre con tanto tzaziki, i souvlaki, gli spiedini armeni con la salsa, i dolma, i falafel, la focaccia Aragats, maxi o xxl, il piatto Spartacus, il cous-cous, il caffè e i dolci armeni, una mielatissima paklava e altre sorprese di giornata, oltre al famoso brandy Aratat, considerato tra i migliori al mondo.