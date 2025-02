Lanazione.it - La bibliotecaria: una passione contagiosa

Cosa ti ha spinto a diventare una? "Dopo il Covid il mio predecessore Alberto Rubini non se la sentiva più di mandare avanti la biblioteca da solo, anche perché, dopo anni di ristrutturazione, era in una situazione drammatica (cemento, foglie e libri accatastati ovunque). Così quando il sindaco Cristian Petacchi mi ha chiesto di diventare la nuova, ho accettato subito, anche perché l’ambiente delle biblioteche e dei libri mi è sempre piaciuto". In quale periodo viene più gente in biblioteca? Sicuramente in estate ma anche perché siamo di più come abitanti. Qui ci sono 6mila libri, di cui 4mila catalogati nella rete Interdella Provincia. I generi più richiesti sono la storia locale, romanzi e gialli. Quante ore è aperta la biblioteca? "La biblioteca è aperta dalle 9 no alle 16 per tre giorni la settimana.