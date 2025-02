Ilgiorno.it - La banda della cassaforte scatenata nella Bassa lodigiana: tre colpi in una sera

Codogno (Lodi), 20 febbraio 2025 –delle casseforti di nuovo in azioneta di ieri una gang ha agito in via Guareschi , nel comparto residenziale periferico di Codogno, riuscendo a penetrare un abitazione in assenza dei proprietari. Dopo aver forzato una apertura i ladri hanno trovato lasmurandola e portandosi via i preziosi all'interno. Malviventi quindi di nuovo scatenati con il fenomeno che sta aumentando in questi ultimi giorni. Alla fine iportati a termine sono tre: i ladri si sono poi spostati a San Fiorano dove hannoto in viale Italia. Qui il bottino e' stato di preziosi e qualche oggetto di bigiotteria. Purtroppo la scorrinon era ancora finita: laha agito a Casalpusterlengo portando a termine un blitz in via Don Minzoni.