La Balera | Quando il Liscio è una Questione di Famiglia – Intervista a Fabrizio e Kevin Cimatti ?

Benvenuti a un nuovo episodio de La, il podcast di Periodico Daily dedicato alla musica, alla cultura e alla tradizione del! Un viaggio affascinante tra melodie senza tempo, storie di artisti e la continua evoluzione di questo genere musicale intramontabile.Ai microfoni, come sempre, Donatella Palazzo e Sofia Riccaboni, direttrice di Periodico Daily, pronte a guidarci alla scoperta di due protagonisti speciali:, padre e figlio uniti dall’amore per ile la musica dal vivo.: una tradizione che si tramandaCosa significa suonare insieme tra generazioni?, batterista, ci racconta come suonare con il padre sia sempre stato un suo sogno, nato fin da bambino con la sua prima batteria., clarinettista e sassofonista con una lunga carriera nel mondo del, ripercorre la sua esperienza musicale, dalle prime esibizioni a 16 anni fino alla sua attuale attività artistica.