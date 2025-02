Iodonna.it - La 33esima puntata del reality show, stasera su Canale 5, ruota attorno ai precari equilibri tra i coinquilini

Un nuovo eliminato e nuove nomination saranno al centro delladel Grande Fratello in ondaalle 21.30 circa in diretta su5. Durante la diretta ci sarà spazio anche per le consuete sorprese organizzate per qualche concorrente, e per un regolamento di conti. Sì, perché la frattura tra i due gruppi all’interno della casa è sempre più evidente. E non tutti hanno gradito gli ultimi sviluppi. Grande Fratello 2024/2025: chi sono i concorrenti X Leggi anche › Alfonso D’Apice è il nuovo eliminato del “Grande Fratello”: «È andata benissimo così» Grande Fratello, news 20 febbraio 2025: anticipazioni direttaA prendere la parola questa sera sarà Chiara Cainelli, che avrà qualcosa da dire in merito all’uscita di Alfonso D’Apice.