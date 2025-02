Juventusnews24.com - Koopmeiners non cambia marcia: «Nella ripresa crolla». Il voto all’olandese in PSV-Juve è altamente insufficiente!

di RedazionentusNews24va incontro all’ennesima bocciatura della sua stagione. Ilnegativo arrivasua Olanda al termine di PSV: ecco cos’ha detto su di lui quel giornaleTra coloro che hanno steccato PSVc’è anche Teun. Il centrocampista della Vecchia Signora va incontro a una sonora bocciatura in Champions League. Questa stroncatura arriva attraverso ile il giudizio de La Gazzetta dello Sport, che proprio non riesce a non condannare il numero 8 bianconero.4,5 – Solido nel primo tempo,e infatti Motta lo sostituisceLeggi suntusnews24.com