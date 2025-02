Rompipallone.it - Koopmeiners diventa un caso: rivelazione dallo spogliatoio Juve

Leggi su Rompipallone.it

Retroscena particolare che coinvolge, cosa sta succedendo al giocatore olandese allantus:a sorpresaMomento molto difficile per lantus, proprio quando sembrava che i bianconeri potessero finalmente lanciarsi verso una seconda parte di stagione maggiormente ricca di soddisfazioni. Ha fatto male l’eliminazione dalla Champions League per mano del Psv Eindhoven, la sconfitta in Olanda rappresenta un netto passo indietro per la squadra di Thiago Motta, di cui sono riemersi tutti i problemi e i difetti.E’ sfumato il primo grande obiettivo stagionale per il club torinese, che adesso dovrà fare quadrato e cercare di rialzarsi. Fondamentale, a questo punto, concentrarsi sul campionato, dove sarà vitale giungere almeno al quarto posto, per qualificarsi nuovamente alla principale competizione europea.