Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus, stilato il piano: i bianconeri proveranno a convincere così il PSG. Le ultime sul futuro del francese

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24il: iil PSG. Lesuldelarrivato a gennaioArrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda ildi Randal, attaccante di proprietà del Paris Saint-Germain attualmente in prestito secco alla.Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport le intenzioni deisono chiare e la società si è già mossa con il club: la Juve potrebbe rinnovare il prestito per la prossima stagione inserendo un riscatto a cifre che potrebbero aggirarsi intorno ai 50 milioni.Leggi sunews24.com