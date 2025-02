Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, c’è una condizione indispensabile per la conferma dell’attaccante francese. Il piano del club: cifre e dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, una solaper la: isul futuro del centravanti in prestito dal PSGC’è unaper lantus per ladi: la qualificazione alla prossima Champions League. Come riferito da calciomercato.com, senza gli introiti provenienti dalla Champions League sarà molto difficile, se non impossibile, sedersi ad un tavolo per la trattativa con il PSG sulla base di 45-50 milioni di euro. Sarà questa la cifra di partenza dei parigini, anche in caso di ulteriore prestito fino al 2026.Leggi suntusnews24.com