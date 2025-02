Calciomercato.it - Klopp sulla panchina del Milan: “Ecco perché non è fantacalcio” | ESCLUSIVO

Conceicao a rischio dopo l’eliminazione in Champions League. Dei rossoneri e della Juve di Motta ha parlato Michele FratiniPrima il, poi l’Atalanta e infine la Juventus. L’Italia ha fatto en plein di eliminazioni nei playoff di Champions League, compromettendo il ranking Uefa e la possibilità di avere cinque squadre nella massima competizione europea della prossima stagione.Conceicao e Thiago Motta, allenatori die Juve (LaPresse) – Calciomercato.itPer parlare di questo e soprattutto di futuro, in diretta a ‘TiAmoCalciomercato.it’ in onda sul canale YouTube ufficiale di CM.IT è intervenuto in esclusiva il noto talent scout Michele Fratini: “Ilbene o male una coppa l’ha portata a casa, battendo Juve e Inter nella Supercoppa Italiana di Riyad. La delusione più grande è la Juve.