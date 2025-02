Ilrestodelcarlino.it - Kledi Kadiu e l’amore per Rimini: “La magia del mare nella mia casa galleggiante”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 20 febbraio 2025 – La storia diè iniziata dall’altra parte dell’Adriatico, sulle coste albanesi, ma ha attraccato e trovato la sua. Il ballerino è cresciuto guardando il, lo stesso che bagna la costa riminesi, ma da un’altra prospettiva, quella di Durazzo. Quella diè una vita da sempre votata al balletto, mischiata insieme con le sorti della politica albanese e rifiorita in Italia,città di Fellini, dove ha trovatodella vita, anche lei ballerina e il posto in cui vivere. L’avventura dell’artista inizia dunque a Tirana dove nel 1992 si diploma all’Accademia nazionale di danza e inizia a lavorare nel corpo di ballo del Teatro della capitale, ricoprendo vari ruoli solisti come Giselle, Lo schiaccianoci e tanti altri. Nel 1991, con la caduta della Repubblica popolare socialista albanese,e la sua famiglia tentano di emigrare in Italia e da qui inizia la seconda vita del ballerino.