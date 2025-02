Lanazione.it - Keybox, parte la stretta. La prossima settimana primi controlli dei vigili

Il contdown è iniziato: entro domani, le famigerate key box dovranno sparire dalla città. E non sarà più consentito (pena multe salatissime e denuncia) lasciarle su inferriate, palazzi, pali e chi più ne ha ne metta. Gli host, quindi, saranno obbligati a fare il check in in presenza e non più “da remoto“ e a comunicare personalmente alla questura chi ospitano nelle loro strutture. "La, perché i dieci giorni" di tempo concessi ai proprietari o ai gestori degli appartamenti messi nel mercato degli affitti brevi "scattano una volta pubblicata la delibera, andremo insieme all’assessore Vicini e gli agenti della municipale a vedere dove non viene rispettato il divieto delle key box per rimuoverle". Le tempistiche le detta la sindaca di Firenze, Sara Funaro, nel corso di ‘Refresh’, la rassegna stampa di Toscana Tv.