Keir Starmer propone a Trump l' invio di 30 000 soldati europei in Ucraina

Il primo ministro britannicopresenterà al presidente degli Stati Uniti Donald, durante un incontro a Washington la settimana prossima, un piano che prevede l'di circa 30.000inper mantenere un eventuale accordo di cessate il fuoco mediato dagli Usa: lo scrive il Telegraph in esclusiva. Secondo fonti citate dal giornale,illustrerà nei dettagli come queste truppe potrebbero far rispettare l'eventuale accordo di cessate il fuoco e sosterrà che è nell'interesse degli Stati Uniti continuare a impegnarsi per impedire una terza invasione russa dopo la fine dei combattimenti. Secondo il piano anglo-francese, meno di 30.000verrebbero schierati - sotto il comando dei Paesi- nelle città ucraine, nei porti e in altri siti infrastrutturali critici, come le centrali nucleari, che si trovano lontano dall'attuale linea del fronte.