Spettacolo.periodicodaily.com - KAYTRANADA in Italia, Un Evento Imperdibile al Fabrique di Milano, il 30 Marzo 2025

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Il re indiscusso del beat vincitore di due GRAMMYarriva incon una data, prodotta da Vivo Concerti, domenica 30aldi.ConcertodiIl re indiscusso del beat,, vincitore di due prestigiosi GRAMMY, arriverà inper una data da non perdere. L’, prodotto da Vivo Concerti, si terrà domenica 30aldi. Un’opportunità unica per tutti gli amanti della musica elettronica e del dance!Vendita dei BigliettiI biglietti per assistere a questoconcerto saranno disponibili online suwww.vivoconcerti.coma partire da giovedì 20 febbraioalle ore 11:00. Assicurati di non perdere l’occasione di vedere dal vivo uno degli artisti più influenti della scena musicale contemporanea.