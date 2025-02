Rompipallone.it - Juventus, tensione tra Thiago Motta e il giocatore dopo il PSV: il retroscena

Leggi su Rompipallone.it

Piove sul bagnato in casa bianconera, spunta un sorprendentetrae il talento della. Settimana infernale per le squadre italiane impegnate in Champions League, andate tutte incontro all’eliminazione ai playoff. Ad accodarsi a Milan e Atalanta, scese in campo nella serata di martedì, è stata ladi.I bianconeri non sono riusciti a difendere il vantaggio conquistato tra le mura amiche dell’Allianz Stadium, rimediando la sconfitta per tre a uno. Proseguono gli alti e bassi per la formazione juventina, in preda a momenti di difficoltà anche all’interno dello spogliatoio: a confermarlo è l’episodio ditra il tecnico e il beniamino dei tifosi., nervi tesi trae Yildiz: ilTrae Kenan Yildiz non è mai scattata la scintilla.