Pianetamilan.it - Juventus fuori dalla Champions, le reazioni social dei tifosi | VIDEO

Leggi su Pianetamilan.it

PSV Eindhoven-3-1 dopo i tempi supplementari, bianconeri eliminati ai playoff diLeague. Sui, i.Cocente eliminazione ai playoff dellaLeague 2024-2025 per ladi Thiago Motta. Forti del 2-1 conquistato all'andata a Torino, i bianconeri si fanno rimontare e battere, 3-1 dopo i tempi supplementari, in Olanda dal PSV Eindhoven. Ecco, in questodi 'GazzettaTV', come hanno reagito suijuventini dopo la partita