Quifinanza.it - Juventus crolla in Borsa dopo l’eliminazione dalla Champions, bruciati i guadagni di Tether

Leggi su Quifinanza.it

Il titolo dellato alladi Milanodella squadraLeague. Le azioni della società bianconera hanno perso oltre il 12%, la peggiore performance di giornata, arrivando a toccare un valore simile a quello dello scorso settembre.in una giornata irealizzatila notizia dell’investimento nella società diInvestments, azienda attiva nel mercato delle criptovalute, che ha superato il 5% delle azioni della squadra torinese. In futuro, potrebbe diventare lo sponsor di maglia del club.fuori, crollo inPerdendo 3-1 in casa con il Psv, laè uscitaLeague, la più importante competizione europea di calcio. Il titolo della società inha perso oltre il 12% in una giornata, un risultato che l’ha portato a essere il peggiore in assoluto in tutta laitaliana.