Juventus clamorosa eliminazione contro il PSV | l’Inter non sfiderà un’italiana agli ottavi!

Laha persoil PSV con il punteggio di 1-3. A segno, per i padroni di casa, Ivan Perisic, Noah Lang e Ryan Flamingo. Gli olandesi troverannoo l’Arsenaldi finale di Champions League.TANTE EMOZIONI – Laviene ospitata dal PSV nella sfida valida per il ritorno dei playoff di Champions League. Il primo tempo vede un sostanziale equilibrio tra le due squadre, con i bianconeri che sono bravi a difendersi in maniera compatta e gli olandesi che non riescono a creare occasioni realmente pericolose per riportare il punteggio complessivo in parità. Nella seconda frazione si assiste a un’intensità e una pressione completamente diverse, da parte dei padroni di casa, con un Ivan Perisic decisamente ispirato. Ciò produce il gol del vantaggio del PSV, proprio grazie al croato ex Inter, al 54?.